Beim Feistritzer Kirchtag Beim Kufenstechen von Pferd gefallen: 31-Jähriger verletzt Feistritz an der Gail - Heute Abend, gegen 18 Uhr, stürzte ein 31-jähriger Teilnehmer beim Kufenstechen am Feistritzer Kirchtag von seinem Pferd und wurde dabei leicht verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Beim traditionellen Kufenstechen am Feistritzer Kirchtag in Feistritz an der Gail wurde heute ein 31-jähriger Mann leicht verletzt. Kurz nach 18 Uhr stürzte er von seinem Pferd, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Er wurde durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und daraufhin mit dem Rettungswagen ins LKH Villach gebracht.