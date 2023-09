Kurios Klagenfurter stiehlt Gold­barren und verkauft ihn - dann zeigt er sich selbst an Klagenfurt - Ein 27-jähriger Klagenfurter zeigte sich heute selbst an, da bei seiner Arbeit als Umzugshelfer einen teuren Goldbarren gestohlen und diesen verkauft hatte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 27-jähriger Klagenfurter zeigte heute Abend an, dass er im Zuge seiner Arbeit als Umzugshelfer Goldbarren gefunden und diesen gestohlen hatte. Am 19. Mai verkaufte er diesen Barren in Wien und bekam 29.000 Euro dafür. Von diesem Geld kaufte er sich unter anderem ein Auto, ein Handy und eine Playstation. Daher sind von den 29.000 Euro nur noch knapp 12.700 Euro übrig. Der 29-Jährige ist geständig und ist bereit Schadensgutmachung zu leiste. Die Ermittlungen sind am Laufen.