Brandermittlungen laufen Meter­hohe Flammen und Rauch: So kam es zum Brand in Welzenegg Klagenfurt-Welzenegg - Dienstagabend brach ein Feuer in einer Karosserietechnikfirma in Klagenfurt-Welzenegg aus - wir haben berichtet. Nun gaben die Brandermittler erste Details zur Brandursache bekannt. von Tanja Janschitz

Sirenenalarm in Klagenfurt: Wie berichtet, standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Peter am Dienstagabend, dem 30. Mai 2023, bei einer Karosserietechnikfirma im Stadtteil Welzenegg im Einsatz, während die Hauptwache in Bereitschaft war. Nun gaben die Brandermittler erste Details zur Brandursache bekannt. Der 51-jährige Selbstständige wollte auf der Dachterrasse des Unternehmens die Gasflasche eines Gasgrillers wechseln. Dabei geriet der Griller in Brand. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr. Doch die Flammen breiteten sich rasch aus und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Brand war rasch unter Kontrolle

Die Florianis waren kurz nach dem Ausbruch vor Ort und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Besondere Vorsicht war geboten, denn im Firmengebäude befanden sich auch etliche leichtentzündliche Stoffe. Um 21.15 Uhr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, “die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt”, so die Polizisten abschließend. Auch erfolgt der Werkstättenbetrieb ganz normal weiter, da hier kein Schaden entstanden ist.