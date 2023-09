Alle Infos zum Event

25 Jahre Harley­wood: European-Bike-Week startet heute

Faaker See - Weltweit feiert Harley-Davidson anlässlich des 120-jährigen Firmenjubiläums Partys - den Abschluss bildet die European Bike Week in Faak am See. Zwischen dem heutigen 5. und 10. September 2023 wird wieder jede Menge geboten.