Im ersten Quartal Kärntner Finanz­polizei ver­hängte Strafen von mehr als 176.000 Euro Kärnten - Im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrug wurden im ersten Quartal 2023 mehr als 13.200 Arbeitnehmer in rund 7.200 Betrieben von der Finanzpolizei überprüft. Österreichweit hatte das 2.185 Strafanträge mit einer Gesamtstrafhöhe von mehr als 6,5 Millionen Euro zur Folge. 120 dieser Anträge erfolgten allein in Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © BMF/Finanzpolizei

“Diese gezielte Steuer- und Abgabenhinterziehung schwächt unseren Wirtschaftsstandort. Denn Betrug sorgt für unfaire Wettbewerbsverhältnisse und schädigt die ehrlichen Unternehmer. Daher leistet die Finanzpolizei im Rahmen unserer Betrugsbekämpfungsstrategie einen wesentlichen Beitrag, um unseren Wirtschaftsstandort zu schützen”, erklärt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die meisten Kontrollen fanden im ersten Quartal 2023 in der Bau-Branche (1.792) statt. Gefolgt vom Gastgewerbe sowie der Hotellerie (1.062) und dem Transportbereich (973).

Höchste Strafen in Salzburg und Wien

Mit 2,3 Millionen Euro wurden die höchsten Strafen in Summe im ersten Quartal dieses Jahres in Salzburg ausgesprochen. Gefolgt von Wien (1,4 Millionen Euro) und Niederösterreich (1 Million Euro). In Kärnten summierten sich die Geldstrafen auf 176.495 Euro. Die meisten Strafanträge gab es wiederum in Wien (567) und Niederösterreich (424). In Kärnten wurden 120 ausgestellt.

Kampf gegen illegales Glücksspiel geht weiter

Auffällig stark gestiegen seien auch die Aufgriffe im Bereich illegaler Ausländerbeschäftigung (+54 Prozent) und Schwarzarbeit (+24 Prozent). Auch der Kampf gegen das illegale Glücksspiel wird von der Finanzpolizei unvermindert fortgeführt. So wurden im ersten Quartal insgesamt 46 Betriebe kontrolliert, was 27 Strafanträge mit einer Gesamtstrafhöhe von 492.000 Euro zur Folge hatte.