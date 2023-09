Hundewiese in Graz Hund von Gift­köder getötet: Wer tut sowas? Graz - Das Pfingstwochenende wurde in Graz von einem tragischen Vorfall überschattet. Auf einer hundewiese in Gösting wurden Giftköder verteilt. Ein junger Rottweiler musste deswegen sterben. Die FPÖ bietet nun 500 Euro als Belohnung für brauchbare Hinweise. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) SYMBOLFOTO - Der junge Racker wurde nur zwei Jahre alt. © pixabay

Es sind schreckliche Szenen, die sich am Sonntag, 28. Mai 2023, in Graz-Gösting abspielten. Ein Mann war mit seinem erst zweijährigen Hund auf einer Hundewiese unterwegs. Nichts ahnend genossen sie das schöne Wetter. Doch der Ausflug nahm eine dramatische Wende.

Fellnase verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus

Der verspielte Rottweiler, der auf den Namen Destino hörte, tobte in der Wiese und spielte mit anderen Hunden. Ein paar Stunden später bemerkte der 21-jährige Besitzer jedoch ein besorgniserregendes Verhalten. Sein Mund begann zu Schäumen und sein Hund begann plötzlich zu röcheln. Sofort war klar. Da stimmt etwas nicht. Sonntags eine offene Tierklink in der Nähe zu finden sei jedoch nicht so einfach. Trotz rascher Hilfe verstarb der junge Rottweiler kurz vor Ankunft in der Tierklinik. Der Hund dürfte auf der Hundewiese wohl an Giftköder geschleckt haben, denn der Arzt vermutete Rattengift als Todesursache.

“Hundewiesen sollen Sicherheit bieten”

Die Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher zeigte sich tief betroffen und meinte: „Es ist nicht zu fassen, zu welchen Taten manche Menschen fähig sind. Es ist mir unerklärlich, warum ein unschuldiger Hund einen qualvollen Tod mittels Giftköder erleben musste. Ich bitte alle Hundebesitzer vorsichtig zu sein, die Augen offen zu halten sowie vor dem Besuch einer Hundewiese diese abzugehen und jeden Verdacht unmittelbar an die Polizei zu melden. Die Sicherheit unserer Vierbeiner muss an erster Stelle stehen.“ Auch die FPÖ Graz versteht solche Schreckenstaten nicht und setzt nun ein “Kopfgeld” von 500 Euro für sachdienliche Hinweise, die zu Ergreifung des Täters führen, aus. Je früher man derart arglistigen Persönlichkeiten ergreift und zur Rechenschaft zieht, desto schneller wiegt man seine treuen Begleiter wieder in Sicherheit!“, so Stadtparteigeschäftsführer Dominik Hausjell.