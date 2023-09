Kommenden Freitag

Feierliche An­gelobung: 240 Rekruten legen ihr Treue­gelöbnis ab

Frauenstein - Rund 240 Rekruten aus ganz Kärnten werden am kommenden Freitag, den 2. Juni 2023, ihr Treuegelöbnis in der Gemeinde Frauenstein in Kraig ablegen. Beginn ist um 16 Uhr.

