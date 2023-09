Oberst Wieser wurde 1974 in Friesach geboren und in der Nähe, St. Salvator, auch wohnhaft, ist verheiratet und Vater einer Tochter. Seiner Familie gilt auch sein größtes Interesse – die beiden Familienhunde dürfen dabei auch nicht fehlen. In seiner mittlerweile 29-jährigen militärischen Laufbahn kann der gebürtige Kärntner auf Erfahrungen von mehreren Einsätzen und Übungen aus dem In- und Ausland zurückgreifen. Seinen Dienst versah er nach der Ausmusterung 1998 bis 2006 in der Waffengattung Pionier beim Pionierbataillon 2 in Salzburg.

Die nächsten zehn Jahre verbrachte er beim Jägerbataillon 18 in St. Michael in der Steiermark, wo er auch bereits den Bereich der Logistik in diesem Verband übernahm, bis ihn schließlich 2017 der Weg zurück nach Kärnten brachte und dort bis zuletzt im Kommando der 7. Jägerbrigade als Logistikoffizier tätig war. Nebenbei absolvierte er auch mehrere Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel jene zum Heereshochalpinisten und zum Sprengmeister. In seiner Freizeit geht er seinem größten Hobby nach, dem 3D-Bogenschießen, bei dem er in seiner Heimatstadt auch seit acht Jahren der Obmann dieses Vereines ist.