Ideen willkommen: Villacher sollen neues Stadt­viertel mit­gestalten Villach - Mehrere neue Stadtviertel sollen in Villach entstehen. Eines davon nennt sich NikolaiQuartier. Wie es aussehen könnte, wird nun bei einer öffentlichen Veranstaltung am 5. Juni 2023 diskutiert. Sie steht allen Bürgern offen.

Villach gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten Österreichs. Vom 1. Jänner 2021 bis zum 1. Jänner 2023 konnten rund 2.000 neue Bürger begrüßt werden. Die erfreuliche Entwicklung erfordere aber auch eine kluge Stadtplanung. Wohnungen, Arbeitsplätze, Freizeitanlagen, Verkehrswege – alles muss mit der Bevölkerungsentwicklung mitwachsen. “Daher plant die Stadt Villach mehrere neue Stadtviertel. Sie sollen mit möglichst wenig Bodenverbrauch und kluger Verdichtung in die Zukunft weisen”, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Eines der Projekte nennt sich „NikolaiQuartier“. Es wird zwischen Landeskrankenhaus und Brauerei entstehen, wo es derzeit noch Parkplätze und Lagerhallen gibt.

Diskussionsnachmittag über NikolaiQuartier

Die Entwicklung des NikolaiQuartiers soll mit der Beteiligung der Bevölkerung erfolgen. Nach einer Online-Umfrage, wir haben berichtet, folgt nun der nächste öffentliche Schritt: In der „Zukunftswerkstatt“ in der Villacher Brauerei ist am 5. Juni ein Diskussions-Nachmittag angelegt, der allen Bürgern offensteht. Wer sich für das NikolaiQuartier interessiert, möge vorbeikommen und mitreden. „Es wird Einblicke in die Projekt-Leitlinien geben und es werden weitere Ideen gesammelt“, erklärt Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ).