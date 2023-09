Mit Hubschrauber ins Krankenhaus Nächster schwerer Unfall: Biker krachte gegen Begrenzungs­pfahl B 24 / Mariazellerland - Ein Motorradfahrer aus Amstetten, Niederösterreich, war gestern, Dienstag 30. Mai 2023, auf der B 24 unterwegs. Aus noch nicht bekannter Ursache knallte er zu Boden und verletzte sich schwer. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © ARA / Tomas Kika

Zu einem folgeschweren Unfall kam es am gestrigen Dienstag, 30. Mai 2023, auf der B 24 Hochschwabbundesstraße im Mariazellerland. Ein Motorradfahrer prallte mit voller Wucht gegen einen Begrenzungspfahl.

Ins Krankenhaus geflogen

Aus nach wie vor nicht bekannter Ursache, stürzte ein 69-jähriger Motorradfahrer am Dienstagvormittag mit seinem Bike zu Boden. Er riss einen Begrenzungspfeil mit und verletzte sich schwer. Nach Ankunft der Rettungskräfte wurde er stabilisiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, geflogen. Er zog sich eine Unterschenkelfraktur zu.