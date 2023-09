Auf weitere Erfolge "Auf sie ist Verlass": Dieses Trio bleibt dem Grazer AK erhalten Graz - Der GAK 1902 freut sich, die Vertragsverlängerungen von Torwart Christoph Nicht, Benjamin Rosenberger und Felix Köchl bekannt zu geben. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) © GAK 1902

Nicht und Rosenberger werden weitere zwei Jahre das GAK-Dress tragen, Köchl unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Christoph Nicht stand seit 2020 51 Mal zwischen den Pfosten des GAK-Tores. “Er bildet in der aktuellen Saison gemeinsam mit Jakob Meierhofer das wohl stärkste Torhütergespann der Liga. Besonders mit seinem Engagement und seiner Professionalität liefert er entscheidende Faktoren für den Erfolg unserer Mannschaft,” betont Sportdirektor Dieter Elsneg.

Unverzichtbare Spieler

Benjamin Rosenberger, der seit dem Sommer 2019 beim GAK 1902 spielt, überzeugte in der akteullen Saison als vielseitiger und entschlossener Spieler. Mit seinen 26 Einsätzen in dieser Saison gehört er zu den absoluten Fixstartern im Team. “Sein unbändiger Wille macht Benjamin zu einem unverzichtbaren Teil des Teams,” führt Elsneg aus. Auch Rechtsverteidiger Felix Köchl, der im Januar 2022 zum GAK gestoßen ist, überzeugte Elsneg bei seinen 20 Einsätzen in der aktuellen Saison: “Mit seiner überlegten und von Übersicht geprägten Spielweise lässt Felix oft vergessen, dass er erst 20 Jahre alt ist. Wir sind überzeugt davon, dass er sein Potenzial in den kommenden Jahren immer weiter ausreizen wird und freuen uns, dass er dies im GAK-Dress tun wird”, so der Sportdirektor abschließend.