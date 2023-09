Tragödie in Villach

Erneut Drogen­toter in Kärnten: Mutter fand leb­losen Sohn

Villach - Die eigene Mutter fand ihren Sohn am Sonntag leblos in seinem Zimmer in Villach. Eine Obduktion bestätigte nun einen schlimmen Verdacht: Der junge Mann ist an einer Drogen-Überdosis gestorben.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)