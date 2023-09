Zum Weltnichtrauchertag Steirer Ärzte warnen: "Nicht nur klassische Zigar­etten sind das Problem" Steiermark - Am heutigen 31. Mai ist Weltnichtrauchertag. Aus diesem Anlass machen steirische Lungenfachärzte darauf aufmerksam, dass nicht nur das klassische Rauchen Probleme darstellt. Das Suchtpotenzial bei E-Zigaretten, Kautabak und Snus sei dort umso höher, warnen die Mediziner. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Rund 4.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an Lungenkrebs. Der Hauptgrund: das Rauchen. Unzählige Substanzen werden dadurch inhaliert, was die herkömmliche Zigarette zum gefährlichsten Nikotinsuchtmittel macht.

Zigarettenkonsum in der Steiermark

Laut einer Befragung der Gesundheit Österreich GmbH, rauchen 26,7 Prozent der Steirer konventionelle Zigaretten, 19,7 Prozent davon täglich und 7 Prozent beschreiben sich als “Gelegenheitsraucher”. Spannend ist jedoch: Laut Befragung wollte jeder zehnte innerhalb eines Jahres versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Über 73 Prozent der Steirer können sich allerdings als “stolze Nichtraucher” betiteln. Knapp 8 Prozent der steirischen Bevölkerung machen regelmäßig von E-Zigaretten Gebrauch. Laut Studien werden die “neuen Nikotinprodukte” häufig parallel zur “normalen” Zigarette konsumiert.

Ein gefährliches Gift

Den Plan, mit dem Rauchen aufzuhören, haben bekanntlich viele. Oft wird mit E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln, sogenanntes Snus, versucht, das Rauchen auf ewig sein zu lassen. Laut Lungenspezialisten sei dies jedoch nicht so einfach. „Verdampfer sind nicht dazu geeignet, sich das Rauchen abzugewöhnen. Es ist so, dass die Nikotinabhängigkeit bleibt oder sogar stärker wird. Das Suchtpotenzial kann sogar höher sein, wenn man das Nikotin auf andere Weise zuführt als durch Zigaretten“, wird gegenüber einem österreichischen Medium erklärt. Positiv sei jedoch, dass heutzutage weniger Menschen an Lungenkrebs sterben als vor vor etlichen Jahren. Vor allem Männer schaffen es eher, der Nikotinsucht zu entkommen.