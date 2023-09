Brutale Drohung im Jänner

Wirt mit Messer attackiert: Angreifer bald vor Gericht

Ramsau - Zu einer brutalen Messerattacke kam es Ende Januar 2023 in einem Lokal in Ramsau. Ein Mann ging auf einen Wirt los und verletzte ihn schwer. Ein Urlauber griff ein und konnte Schlimmeres verhindern. Nun wird der mutmaßliche Täter am Landesgericht Leoben zur Rechenschaft gezogen.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (137 Wörter)

