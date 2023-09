Konkurrenz aus ganz Europa

Hightech-Boote stechen mit ober­steirischem Know-how in See

Steiermark/Kiel - Bei der „International Waterbike Regatta“ in Kiel konstruieren Studierende und Schüler aus ganz Europa Hightech-Boote. Im Zuge des Wettstreits ist auch obersteirisches Know-how in See gestochen: Maßgebliche Komponenten für den österreichischen Vertreter an der Konkurrenz, wurden vom Turnauer Technologiebetrieb Heldeco gefertigt.

von Janine Ploner