Am Vormittag Rettungs­einsatz: Kärntner (55) bei Unfall auf Bau­stelle schwer verletzt Rangersdorf - Bei einem Arbeitsunfall einer Baustelle in der Gemeinde Rangersdorf wurde ein 55-jähriger Vorarbeiter schwer verletzt. Die Rettung lieferte ihn ins BKH Lienz ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der 55-Jährige führte am Mittwochmorgen Brunnenbohrarbeiten auf einer Baustelle in der Gemeinde Rangersdorf durch. “Im Zug dessen schraubte der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau einen Teil des Bohrgestänges ab”, schildern die Beamten. Dieses löste sich plötzlich und verletzte ihn schwer an der linken Hand. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert.