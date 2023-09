Erste komplette Saison: Stürmer Simeon Schwinger bleibt beim KAC Klagenfurt - Simeon Schwinger wird auch in der nächsten Saison für den EC KAC auflaufen. Der Stürmer ist erst im Februar nach Klagenfurt gewechselt und angesichts seiner gezeigten Leistungen hat sich der Klub für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden. Das Arbeitspapier des Vorarlbergers besitzt damit auch für die Saison 2023/24 Gültigkeit. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) #GOODNews © KK / MarEng

Simeon Schwinger entstammt dem Nachwuchsprogramm des Dornbirner EC, bei dem er sich in der Saison 2019/20 als Stammspieler in Österreichs höchster Spielklasse etablieren konnte. Nach 163 EBEL- bzw. ICE-Einsätzen für die Bulldogs schloss sich der Flügelstürmer für die Playoffs 2022 den Vienna Capitals an, wenig später schaffte er es in den Kader des Team Austria für die A-Weltmeisterschaft in Finnland. Nachdem er beim EHC Olten in die vergangene Spielzeit gestartet war, wechselte Schwinger im Februar zum EC-KAC. Für die Rotjacken bestritt der 25-Jährige jedes der letzten 15 Saisonspiele. Insbesondere in der Viertelfinalserie gegen den EC VSV hinterließ der Linksschütze einen guten Eindruck.

“Schwinger hat Potenzial”

“Simeon Schwinger hat sich in den vergangenen Monaten gut in unsere Mannschaft eingefügt und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie er sich nach einem kompletten Sommertrainingszyklus mit unserem Team und unseren Off-Ice-Coaches in seiner ersten vollständigen Spielzeit bei uns präsentiert, denn wir orten bei ihm viel spielerisches Potenzial”, begründet General Manager Oliver Pilloni das Einlösen der vertraglich vereinbarten Option zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger.