Am kommenden Sonntag Wie cool: Freilicht­museum Stübing bald in Kinder­hand Stübing - Einfach „Kind sein, wie es früher einmal war“, heißt es am 4. Juni beim traditionellen Kindererlebnistag im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) Spiel und Spaß beim Kindererlebnistag im Österreichischen Freilichtmuseum. © ÖFM/UMJ

20 Stationen begleiten die kleinen und großen Besucher auf der Entdeckungsreise nach alten Spielen und spannenden Geschichten durch das Museum. Es können Fragen gestellt werden und es gibt viele Möglichkeiten, aktiv in das Alltagsleben der Kinder von anno dazumal einzutauchen.

Spannende Aktivitäten

Die Rätselrallye beinhaltet auch Stationen zur Jahresausstellung „Mit ohne Strom – Leben wie damals“ und bietet Spaß für die ganze Familie. In der damaligen Zeit, als ein Leben ohne Strom alltäglich war, gestalteten sich die Kindertage anders als heute. Vieles ist heute vergessen. Diese Gelegenheit, sich in die Zeit unserer Vorfahren zu versetzen und spielerisch den unterhaltsamen Aufgaben zu stellen, haben Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern beim Entdecken des Tals der Geschichten in Stübing. Sägen, Wagenrennen, Rindenschifferln basteln oder das allseits beliebte Kirschkernspucken sind nur einige lustige Aktivitäten bei den Stationen. Unterstützt wird das Freilichtmuseum Stübing von Studierenden der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum.