Zur Vollversammlung Arbeiter­kammer: "Menschen müssen sich ein gutes Leben leisten können" Kärnten - Die Arbeiterkammer Kärnten (AK) hat ein fünf Säulen-Programm für die kommenden fünf Jahre, an die Landesregierung verfasst. Ihre klare Forderung: "Menschen, die mit ihrer Arbeit das Land am Laufen halten, müssen sich ein gutes Leben leisten können." von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (305 Wörter) © Helge Bauer/AK

“Für die kommende Regierungszeit gilt es, den Herausforderungen mit umfassenden Strategien entgegenzutreten und gleichzeitig die Chancen für die Zukunft wahrzunehmen”, so AK-Präsident Günther Goach im Rahmen der Pressekonferenz zur morgigen Vollversammlung. Gefordert werden unter anderem eine befristete Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, eine Anti-Teuerungskommission gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen und einen Preisdeckel auf Energie. Im Juli drohe zudem die vierte Mieterhöhung in 15 Monaten um neuerliche 5,5 Prozent, wir haben berichtet. Seitens der Arbeiterkammer sieht man deshalb auch die Notwendigkeit eines Mietpreisdeckels.

AK-Präsident Günther Goach © Helge Bauer/AK

Mobilität nachhaltig fördern

Zum Erreichen des Arbeitsplatzes, des Bildungsstandortes oder der Nahversorgung brauche es außerdem leistbare und umweltfreundliche Mobilität – ein flächendeckendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln mit enger Taktung sei dringend notwendig. Mit dem „Kärnten Ticket“ sei zwar schon ein wichtiger Schritt gesetzt worden, aber auch der Ausbau der Fuß- und Radwegenetze müsse mitgedacht werden. “Kinder und Jugendliche darf der öffentliche Verkehr nichts kosten”, hebt AK-Vizedirektorin Irene Hochstetter-Lackner hervor.

Bildung stärken

Außerdem sei auch eine qualitative Bildungspolitik und umfassende Förderung wichtig. “Der Bedarf an gut ausgebildeten, jungen Arbeitskräften ist enorm. Besonders die überbetrieblichen Lehrwerkstätten – ein Erfolgsmodell der Sozialpartner in Kooperation mit heimischen Unternehmen – bieten immer mehr jungen Menschen eine hervorragende Basis für ihre berufliche Zukunft. Die dadurch erweiterte Ausbildungsbreite und -tiefe trägt dazu bei, den Fachkräftemangel zu reduzieren”, so Hochstetter-Lackner.

Beschäftigung auf Rekordniveau

Im April hatte Kärnten um 1.000 Beschäftigte mehr als im Vorjahr. „220.000 Beschäftigte halten das Land am Laufen. Entgegen dem Bundestrend nahm die Arbeitslosigkeit in Kärnten um 0,5 Prozent ab und steht derzeit bei 6,8 Prozent“, erklärt Goach und zeigt sich erfreut über die derzeitige Arbeitsmarktsituation: „In Abstimmung mit den Sozialpartnern und dem Land Kärnten ist es mit nachhaltigen Maßnahmenpaketen gelungen, viele Arbeitssuchende wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.”