Doch kein Wolf: Schweine er­schreckten Wanderinnen am Mirnock Kärnten - Sieben Wölfe sind aktuell in Kärnten zum Abschuss freigegeben, in Osttirol werden sogar Abschussprämien von bis zu 1.500 Euro für einen erlegten Wolf bezahlt. Die Angst vor Wölfen im Wald treibt auch seltsame Blüten: Am Mirnock wurden zwei Wanderinnen sogar ausgeflogen, nachdem sie ein Rascheln im Wald vernahmen. Es waren aber, wie sich herausstellte, mehrere Hausschweine, die einem Landwirt entkamen, welche die Geräusche verursacht hatten.

Die Wolfshysterie könnte sich in der Schwammerlzeit noch steigern. „Wenn sich Leute im Wald plötzlich verfolgt fühlen und Angst haben und könnte das zum vermehrten Einsatz von Hubschrauberbergungen führen, ich fürchte mich fast schon vor dem Sommer“, so ein Polizeibeamter im Gespräch mit 5 Minuten.

“Es sind schon zu viele”

Abschuss statt Herdenschutzzaun, denn der Wolf hat in Kärnten keine Daseinsberechtigung, so die politische Ansicht in Kärnten. „Dabei scheint man übersehen zu haben, dass Abschüsse nichts bringen, weil die Zeit dafür zu spät ist, Wölfe durch Töten wieder loszuwerden. Es sind schon zu viele, aber wir haben ja leider nur beratende Funktion”, so Albin Blaschka vom Österreich-Zentrum Bär, Wolf, Luchs in Wien. “Wir können nur darauf hinweisen, dass zumindest dort, wo schon Zäune bestehen, diese auf einen Herdenschutzzaun umgebaut werden. Dafür gibt es auch Geld von der EU. Bei uns gibt es auch Kurse zur Behirtung, die gut besucht sind.”

Erste Herdenschutzzäune in Kärnten zeigen Wirkung

In Kärnten sind Herdenschutzzäune in manchen Orten wie Hermagor bereits gemacht worden. „Es gab dort, wo ein Herdenschutzzaun besteht, bis jetzt nur einen Riss“, bestätigt auch der Experte des Landes, Roman Kirnbauer. Man scheint das Wolfsproblem nicht in den Griff zu bekommen, Abschüsse sollen nur zur Beruhigung der Landwirte passieren. Kirnbauer: „Das ist aber Sache der Politik“. Die vier bis jetzt abgeschossenen Wölfe, ein Weibchen und die anderen – wie zuletzt in Feldkirchen – Männchen, waren zwar ausgewachsen, aber durchwegs Jungwölfe, die sich von ihrem Rudel gelöst haben und auch Revier und Partnersuche waren. Seitens des WWF wird zudem noch kritisiert, dass immer die falschen Wölfe abgeschossen wurden, jene, die Risse verursacht haben, noch immer unterwegs sind.

Man wird sich was anderes einfallen lassen müssen

Der Biologe Paulo Molinari, der in Italien die Wolfspopulationen überwacht, zählt in seinem Bereich bis zur Grenze nach Österreich 17 Wolfsrudel. „Das macht mehr als hundert Stück, von denen immer wieder Jungwölfe, die ihr Rudel verlassen, nach Kärnten auswandern“, weiß er. Irgendwann wird man einsehen müssen, dass die Wölfe durch Abschuss nicht zu bekämpfen sind, denn wenn einer tot ist, besetzt der nächste das freie Revier und die Risse gehen weiter. Man wird sich was anderes einfallen lassen müssen als zu töten.