Feuer im Krankenhaus Nach tragischem Brand: Steirer Spitäler setzen auf hohe Sicherheit Steiermark - Vor Kurzem kam es im Landeskrankenhaus Mödling in Niederösterreich zu einem dramatischen Brand. Drei Männer kamen dabei ums Leben. Auslöser könnte eine Zigarette gewesen sein. In der Steiermark versichert man nun ein hohes Sicherheitsniveau. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © 5min.at

Laut der Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (Kages) verfüge jeder Raum über eine Brandmeldeanlage. Auch der Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung, Herbert Hasenbichler, bestätigte eine sichere Evakuierung im Falle eines Brandereignisses.

Hohe Sicherheit in der Steiermark

Auch das regelmäßige Kontrollieren der Brandmeldeanlagen habe Priorität. Brandschutzexperten sorgen dafür, dass ein Feuer gar nicht erst ausbrechen kann. Eventuelle gefahren könne man somit effektiv vorbeugen. Im Ernstfall können die Berufsfeuerwehren schnell reagieren.

Was ist passiert?

In Niederösterreich kam es vor kurzem in einem Krankenhaus zu einem Brand. Ein 75-jähriger Patient löste mit einer Zigarette an seinem Bett vermutlich das Feuer aus. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Medienberichten zufolge kamen dabei zwei weitere Patienten ums Leben. 20 Personen mussten evakuiert werden. Rund 90 Patienten wurden deswegen verlegt.