Von 7. bis 11. Juni Sportlich unterwegs: Stadtrat Hohen­sinner schlägt bei Austria Finals auf Graz - Als Sportstadtrat der Stadt Graz hatte Kurt Hohensinner großen Anteil daran, die Sport Austria Finals überhaupt in die Murstadt zu holen. Auch war der 45-Jährige maßgeblich an der Weiterentwicklung des Multisport-Events mit mehr als 6.500 Athleten beteiligt. Heuer ist er als Athlet dabei. Hohensinner ist als Athlet bei den Austria Finals dabei.

Bei der dritten Ausgabe der Finals geht der sportliche Politiker nun noch einen Schritt weiter: Hohensinner ist als Athlet dabei – im Racketlon-Bewerb. Nach einem Auftritt mit den Cheerleaderinnen der Graz Giants und einer High-Speed-Fahrt am Rollenrodel-Doppelsitzer vom Schloßberg will es Kurt Hohensinner heuer wissen und greift selbst aktiv ins Geschehen bei den Sport Austria Finals von 7. bis 11. Juni 2023 ein.

Total im Finals-Fieber

„Ich war in den vergangenen Jahren bei vielen Sportarten live dabei und das Finals-Fieber hat mich richtig gepackt. Heuer wollte ich noch eines draufsetzen und auch aktiv teilnehmen. Racketlon finde ich besonders spannend und herausfordernd, weil man gleich vier verschiedene Schlägersportarten spielen muss“, so der Sportstadtrat, der seit seiner Jugend begeisterter Tennisspieler ist. Hohensinner wird bei den 21. Österreichischen Meisterschaften im Racketlon gemeinsam mit Gemeinderat Martin Brandstätter im Amateur-Doppel an den Start gehen.

Erstklassige Gegner im Training

Um für den Schläger-Vierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis bestmöglich gerüstet zu sein, hat Marcel Weigl das Politiker-Doppel zum Probetraining in das Racket Sport Center Graz in Ragnitz eingeladen. Die Gegner waren nicht nur Lokalmatadore, sondern vor allem hochkarätig: U16- Nationalspieler Sebastian Janser und Ali Panahi, Standorttrainer des Flüchtlingsprojekts „First Serve Refugees“, absolvierten mit Hohensinner/Brandstätter eine knapp dreistündige Einheit mit abschließendem Testmatch, in dem sich die beiden Politiker knapp geschlagen geben mussten.

Große Vorfreude

„Es war anstrengend, vor allem aber hat es riesig Spaß gemacht. Wir wissen jetzt, woran wir bis zu den Finals noch arbeiten müssen und werden bei den Österreichischen Meisterschaften alles geben“, verspricht Hohensinner mit großer Vorfreude. Und er wird dem Racketlon-Sport erhalten bleiben: „Egal wie es ausgeht, ich werde nach den Finals Mitglied bei einem Grazer Racketlon-Verein.“