"Lass hören" 1.800 Meinungen: Das wünscht sich die Grazer Jugend Graz - Die größte Jugendbefragung, die es in der Geschichte der Stadt Graz jemals gab, liefert spannende Einblicke in die Lebenswelt der jungen Grazer. Die Teilnehmer der Jugendbefragung waren zwischen 14 und 19 Jahre alt.

Die beliebtesten Freizeitaktivitäten der Grazer Jugendlichen sind mit Abstand die Nutzung von Social Media, Youtube, Netflix, Twitch, und vieles mehr. Auch das “chillen” und das tägliche Musik hören sei ein großer Bestandteil in deren Freizeit. Um schnell und zielgruppengerecht mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen wurde im Rahmen der Kinder- und Jugendstadt der Instagram Kanal „junge_stadtgraz“ gestartet. Die Teilnehmer geben an, dass sie am liebsten auf Instagram über neue Projekte informiert werden möchten. „Mich freut es besonders, dass wir mit unserem Instagram Account die Wünsche der Zielgruppe decken. Denn der Kanal soll nicht nur zur Information dienen, Jugendliche sollen hier auch auf schnelle und unkomplizierte Weise mit uns Kontakt aufnehmen können. Denn auch nach ‚LASS HÖREN‘ liegt uns die Meinung der Jugendlichen am Herzen“, so Koordinatorin Nadine Aichholzer.

„Was gefällt dir gut in Graz“

Ähnlich wie schon bei der Kinderbefragung sticht auch bei „LASS HÖREN“ heraus, dass den Jugendlichen die Innenstadt mit 221 Stimmen besonders gut gefällt. Unter den Sehenswürdigkeiten ist der Schlossberg mit 151 Stimmen der klare Favorit. Unter den Top 5 bei der Frage „Was gefällt dir gut in Graz“ liegen die Grazer Grünflächen (7,85 Prozent). Dabei sprechen sich 106 Rückmeldungen für die Parks im Stadtgebiet aus. Das ist den Jugendlichen aber noch lange nicht genug, 92 Teilnehmer wünschen sich mehr Grünflächen, 45 Personen mehr Parks.

Was fehlt in Graz?

356 Jugendliche haben Wünsche zu Freizeitangeboten und Einrichtungen gemeldet. 60 Stimmen fallen hier auf Freizeitaktivitäten und 34 Stimmen auf Angebote speziell im Sommer. „Natürlich darf auch bei den Jugendlichen, wie schon im ‚Sommer des Zuhörens‘, ein Erlebnispark und ein Zoo nicht fehlen“, betont Aichholzer. 204 Teilnehmern fehlt es an Orten für Jugendliche. Darunter fallen unter anderem Lerncafés, Jugendtreffs und Jugendcafés, Rückszugsorte zum Chillen und Plätze, um neue Leute kennenzulernen. Jugendstadtrat Hohensinner sieht in dieser Rückmeldung eine Bestätigung für den in der Jugendstrategie eingeschlagenen Weg: „Junge Menschen brauchen Raum, um sich zu entfalten. Mit den neuen JUZ Echo und Grünanger haben wir schon richtige Jugend-Hotspots geschaffen. Nun freue ich mich, dass es nach mehreren Anläufen auch andere Realisierungen geklappt haben.” Für die Zukunft seien noch weitere Projekte geplant.