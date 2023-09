Form eines Para­gleiters Neue Aussichts­plattform auf der Gerlitzen fertig­gestellt Gerlitzen - Auf der Gerlitzen ist nun eine neue Aussichtsplattform fertig geworden. Sie ist knapp 25 Quadratmeter groß und hat die symbolische Form eines Paragleiters. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) V. l. n. r.: Martin Eggarter (Fa. Captura), Thomas Reisinger, Maggie Grabner, Georg Overs (RVT), Veronika Zorn-Jäger (TVB), LR Sebastian Schuschnig, Bgm. Klaus Glanznig (MG Treffen). © TVB

Die neue Aussichtsplattform aus Lärchenholz entstand im Rahmen des “Bikepark Gerlitzen GmbH”-Förderprojektes. Hergestellt und aufgebaut wurde dieser sehenswerte “hölzerne Paragleiter” von Martin Eggarter, Inhaber der Firma “Captura”. Auch das Sommerangebot für Mountainbiker in der Region ist ausgebaut worde. Ergebnis ist ein Mountainbike-Singletrail (der “PROlitzen-Trail”) der höchsten Schwierigkeitsstufe – schwarz. Das Projekt wurde mit LEADER-Mitteln gefördert.

Aus “Wanderweg 34” wird “Bergsteig 1.000”

Gleichzeitig wurde aus dem alten “Wanderweg 34” der “Bergsteig 1.000”, der rund 1.000 Höhenmeter bergauf führt. Mit einer neuen Streckenführung verbindet er Annenheim und Sattendorf mit der Kanzelhöhe. Dieser ist ebenfalls in Kategorie “schwarz” eingestuft und gilt als optimale Trainingsstrecke für Berggeher und -läufer. Der neue Aussichts- und Rastplatz liegt auf halber Strecke, bei “Maggies Flugwiese”.

Schuschnig: “Urlaubserlebnis wird gestärkt”

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigt sich über die neue Infrastruktur erfreut: “Wir investieren in Kärnten weiter in moderne Infrastruktur, damit in allen Saisonen das Urlaubserlebnis gestärkt wird. Mit der neuen Aussichtsplattform am Ossiachberg wird das besondere See- und Bergerlebnis und die idyllische landschaftliche Kulisse des Ossiacher Sees für alle aktiven und sportbegeisterten Urlaubsgäste eindrucksvoll erlebbar.”