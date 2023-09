Hoher Schaden Kürbiskern­öl rinnt langsam davon: Ist Mais die Rettung? Steiermark - Heute hat die Taskforce Ölkürbis zum zweiten Mal in der Landwirtschaftskammer getagt. Ziel war es, einen Gesamtüberblick über das Schadensausmaß auf den steirischen Kürbisflächen zu erhalten und die nächsten Schritte zur Sicherung des Ölkürbisanbaus festzulegen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Viele Ölkürbisflächen wurden heuer stark geschädigt. Um vor allem kleineren Betrieben unter die Arme zu greifen, wurde diesmal ausnahmsweise Mais auf den Flächen angebaut. Rund 2.500 Hektar waren so schwer geschädigt, dass nur mehr ein kostenintensiver Umbruch und eine teure Neuaussaat von Ölkürbis oder anderen Kulturen wie Sojabohne, Mais oder Hirse möglich waren.

Veränderungen seien notwendig

Die steirische Saatgutzüchtung und Saatgutwirtschaft wünscht sich eine finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung alternativer Beizformen. Vielversprechend sei ein Projekt, bei dem die ungeschützten Ölkürbissamen einen innovativen biotauglichen Schutzmantel erhalten. Auch das bewährte bisherige Beizmittel müsse 2024 wieder zu Verfügung stehen. Hier müsse die EU rasch handeln, damit der Ölkürbisanbau in der Steiermark langfristig gerettet werden kann. Denn nur etwa 1.700 Hektar an Ölkürbisfläche sind zurzeit in einem zufriedenstellenden Zustand.

Kürbisflächen müssen gerettet werden

Vizepräsidentin Maria Pein meint dazu: „Das heurige Jahr zeigt, wie wertvolle Arbeit der Bauern durch Klimawandel und fehlenden Pflanzenschutz schlagartig vernichtet wird. Nur mit einem vernünftigen und sicheren Pflanzenschutz kann die Versorgung mit leistbaren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln nachhaltig abgesichert werden.“ Die EU-Pflanzenschutzmittelverordnung sollte ebenso umgestaltet werden. Der derzeitige Entwurf beinhalte unter anderem nicht umsetzbare Vorgaben zur pauschalen Reduktion von Pflanzenschutzmitteln.