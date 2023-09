Sechs Millionen Euro investiert "Grundlage hat gefehlt": Größtes Corona-Labor Kärntens muss umsatteln Klagenfurt - Am 1. Juni stellt Kärntens größtes Corona-Labor seinen Betrieb ein und sattelt um: Nach einer mehrmonatigen Planungsphase und einer Investition von rund sechs Millionen Euro bietet man in Klagenfurt ab sofort individuelle Gen-Analysen an. Arbeitsplätze und Labor-Equipment bleiben erhalten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Rene Bergfink Knabl

Sebastian Guntschnig, Geschäftsführer von der “Toredo MediCom GmbH” in Klagenfurt, betrieb in den vergangenen drei Jahren Kärntens größtes Corona-Testlabor. Durchschnittlich 15.000 Proben pro Tag wurden analysiert und ausgewertet. 18 Fachkräfte waren beschäftigt, High-Tech-Equipment wurde zu Beginn der Pandemie extra dafür angeschafft. “Mit dem bevorstehenden Ende der Corona-Maßnahmen mussten wir uns eine Alternative überlegen, denn wir wollten unser Labor erhalten und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern”, so Guntschnig.

Allergien, Unverträglichkeiten, Diät, Anti-Aging…

Die Lösung war naheliegend: Das Team begann intensiv an Lifestyle-DNA-Analysen zu forschen und ging damit Anfang April 2023 auf den Markt. Mittels einfachem Wangenabstrich können Kunden nun verschiedenste Analysen durchführen lassen. Das Angebot reicht von Allergien und Unverträglichkeiten über sportliche Leistungsfähigkeit bis hin zu Nutrigenetik, Diät und Anti-Aging.

Große Pläne für die Zukunft

Rund sechs Millionen Euro hat man nun in der St. Jakober Straße in Klagenfurt investiert, wo auf rund 600 Quadratmetern ein “Biosafety Level 2”-Labor sowie Büroflächen entstanden sind. Auch in Zukunft hat man noch so einiges vor. So entwickelt man aktuell spezielle Sequenzierungsverfahren, um künftig zuverlässige Testungen etwa für das Darm-Mikrobiom anbieten zu können. Zudem möchte man es möglich machen, Nahrungsergänzungsmittel maßgeschneidert auf Personen anzupassen – diese Entwicklung stehe sogar schon kurz vor der Finalisierung.