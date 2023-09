1.900 Euro Schaden Kärntner Sport­geschäft bestohlen: 16 teure Kleidungs­stücke waren plötzlich weg Bezirk Spittal an der Drau - Unbekannte Täter haben gestern Nachmittag 16 Stück Outdoor-Bekleidung aus einem Sportgeschäft im Bezirk Spittal gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Im Bezirk Spittal an der Drau haben bisher unbekannte Täter gestern Nachmittag, am 30. Mai, ein Sportgeschäft bestohlen. Aus diesem haben sie, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, immerhin 16 Stück hochwertige Outdoor-Bekleidung mitgehen lassen. Der Schaden, den die Täter damit verursacht haben, beläuft sich auf insgesamt rund 1.900 Euro.