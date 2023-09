Ein Concealer

"Vernichtet es": Beliebtes Kosmetik-Produkt könnte Keime enthalten

Kärnten - Zwei Chargen eines beliebten, deutschen Kosmetik-Produkts, das auch in Österreich verkauft wird, werden nun zurückgerufen. Bei dem Produkt-Rückruf handelt es sich um den "essence CAMOUFLAGE+ MATT concealer" in der Farbe 50 (warm toast), in welchem Keime nachgewiesen wurden.

