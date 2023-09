26 Grad möglich Hallo Sonne: Der Donnerstag wird wieder angenehm warm Kärnten - Raus mit der Sonnenbrille, es wird wieder warm. Der Morgen kann teilweise mit Nebel starten. Am Nachmittag können vereinzelt ein paar Regentropfen vom Himmel fallen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © 5min.at

Am Donnerstag könnte es in der Früh lokal etwas Nebel geben, dieser löst sich bald auf. Bis um die Mittagszeit können wir uns auf reichlich Sonnenschein gefasst machen. Später bilden sich über den Bergen größere Quellwolken, aber nur ganz vereinzelt entwickelt sich ein kurzer gewittriger Regenschauer. “In den größeren Tälern sowie im Klagenfurter Becken bleibt es aber meist trocken”, geben die Wetterexperten der GeoSphere Austria bekannt. Mit Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad wird es also angenehm warm.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.