Große Änderungen im September

Info-Tage sollen Klagenfurter auf Bus-Änderungen vorbereiten

Klagenfurt - Im September stehen in Klagenfurt große Veränderungen im Bus-Verkehr an. Dazu werden in den kommenden Monaten nun die Menschen vor Ort informiert. Mehrere Info-Tage in den unterschiedlichen Stadtteilen finden statt.