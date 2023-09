In Wolfsberg Bürgermeister fehlen die Worte: Unbekannter stellt Sperrmüll vor Altglas-Containern ab Wolfsberg - In Wolfsberg hatte wohl jemand keine Lust, das Altstoffsammelzentrum aufzusuchen. Mindestens ein unbekannter "Täter" hat seinen Sperrmüll nämlich einfach vor die Altglas-Sammelcontainer gestellt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © KK / zVg

“Was braucht’s der Worte mehr”, meinte heute der Wolfsberger Bürgermeister Hannes Primus, als ihm ein Mitarbeiter der Stadtwerke ein Bild übermittelte. Auf diesem war ein Altglas-Sammelplatz der Stadt zu sehen und vor diesem: Mehrere Holzbretter und anderer Sperrmüll. Für Primus unverständlich, nimmt doch das Altstoffsammelzentrum den Sperrmüll auch gerne entgegen.

“Mit Bier geografisch schon in der Nähe des Jackpots”

Und obwohl die Altglas-Behälter nur knapp einen Meter weit entfernt standen, hat man auch acht leere Bierflaschen auf dem Boden davor abgestellt. Immerhin: “Mit dem Bier waren Sie geografisch schon in der Nähe des Jackpots”, so Primus sarkastisch. Die unbekannte Person könne sich nun mit einer Kiste Bier bei den Kollegen der Stadtwerke Wolfsberg bedanken, die den Müll “dort hingebracht haben, wo er hingehört”. “Gerne auch anonym”, so Primus abschließend in seinem Facebook-Posting.