Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz Angebranntes Kochgut zieht Feuerwehr­einsatz nach sich Graz - Heute Nachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Einsatz in die Feldgasse gerufen. Dort hatte Kochgut zu brennen begonnen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) © Berufsfeuerwehr Graz

Zahlreiche Florianis der Grazer Berufsfeuerwehr waren heute, am 31. Mai in den Nachmittagsstunden, zu einem Einsatz in die Feldgasse ausgerückt. Angebranntes Kochgut war der Grund für den Feuerwehreinsatz. Der Brand konnte, wie die Berufsfeuerwehr auf Facebook berichtet, recht rasch gelöscht werden. Eine Person wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.