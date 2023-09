Am 6. Juni FH und KABEG suchen online nach neuem Pflege-"Nachwuchs" Kärnten - Die FH Kärnten und die KABEG laden gemeinsam zu einem Online-Webinar am 6. Juni von 17.30 bis 18.30 Uhr ein. Dort präsentieren Studierende und Kollegen aus der Praxis ihre Arbeitsbereiche, um Interessierten einen Einblick in den Alltag zu geben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © FH Kärnten / zVg

Seit mittlerweile fünf Jahren kann man an der FH Kärnten das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren. Dieser Bachelorstudiengang zeichnet sich durch einen lebendigen Bezug zur Praxis aus, mit insgesamt 2.300 Stunden in zwölf verschiedenen Stationen oder Einrichtungen. Viele Studierende absolvieren ihre Praktika während des Studiums dabei in den Spitälern der KABEG: Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, LKH Villach, LKH Wolfsberg, LKH Laas und in der Gailtal-Klinik.

Zahlreiche Möglichkeiten werden aufgezeigt

Mittels Kurzvideos wird im Online-Webinar am 6. Juni Einblick gewährt in die unterschiedlichsten Abteilungen und Stationen der KABEG-Häuser. Zudem berichten Studierende und Mitarbeiter der KABEG live über ihre Erfahrungen im Praktikum und ihren Tätigkeitsbereich. “Wir möchten Interessierten die zahlreichen Möglichkeiten aufzeigen, die sich nach dem Studium der Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Kärnten ergeben können. Unsere Absolvenen erhalten schon vor ihrem Abschluss viele Jobangebote”, so Anita Mitterdorfer, Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege.