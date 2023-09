Ein Grund zum Feiern 95 Jahre Kärntner­milch: Jubiläums­feier war ein voller Erfolg! Kärnten - Heute ist es soweit: Die Kärntnermilch feiert 95 Jahre! Am heutigen 4. Juni wurden alle Kunden, Milchliebhaber und Landwirte eingeladen, bei Musik und Schmankerl zu feiern! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) Albert (dunkel angezogen links) und Helmut Petschar (dunkel angezogen rechts) haben ein großes Fest heute zum 95. Geburtstag der Kärntnermilch veranstaltet. © 5min.at

Feierlich ist vor allem die Philosophie, die das Unternehmen seit all den Jahren verfolgt: Die Kärntnermilch blickt auf 95 Jahre zurück, die von starkem Zusammenhalt, vielen Erfolgen und innovativen Konzepten geprägt sind. In der Vergangenheit sowie in der Zukunft liegt der Fokus auf Qualitätsarbeit und dem laufenden Bestreben, das Beste zu geben. Auch in Zukunft widmet man sich mit vollem Einsatz der Nachhaltigkeit, Tiergesundheit und Qualitätsarbeit in allen Bereichen.

Tag der offenen Tür!

Um den wertvollen Rohstoff Milch gebührend in den Fokus zu stellen und gleichzeitig auf die ressourcenschonende Verarbeitung dessen hinzuweisen, lud die Kärntnermilch heute, am 4. Juni zum Jubiläumfest am Betriebsstandort in Spittal ein. Die Gäste erwarteten hier nicht nur Führungen durch den Betrieb sondern auch kulinarische Schmankerl aus Kärnten. Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Alpenoberkrainer, die Suit 19, D´Staffbuam und Diandln, die Gemeinde-Trachtenmusikkapelle Weissenstein und der Finanzchor Villach. Eine Verkostung der Käsemeisterstücke aus der Drautaler Traditionskäserei durfte natürlich auch nicht fehlen.