9.000 Euro plus Wohnmöglichkeit Klagenfurt vergibt halbjährige Kunst-Stipendien in Paris Klagenfurt / Paris - Zwei sechsmonatige Studienaufenthalte im Künstleratelier in Paris plus Stipendien werden seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt für das Jahr 2024 ausgeschrieben. Bewerbungen können ab sofort bis 31. August eingereicht werden.

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt gemeinsam mit dem Land Kärnten seit 1986 über ein Wohnatelier für Künstler in der “Cité Internationale des Arts” in Paris. Abwechselnd mit dem Land Kärnten vergibt man daher jedes zweite Jahr per Ausschreibung zwei sechs monatige Stipendien für Bildende Kunst in der Metropole. “Das Paris-Stipendium hat eine jahrelange Tradition, die wir gerne weiterhin fortsetzen”, so Kulturreferent Franz Petritz.

Monatliche Kosten müssen selbst bezahlt werden

Für das Jahr 2024 schreibt die Stadt nun bereits zum zweiten Mal zwei Stipendien mit Atelieraufenthalt aus. Den Stipendiaten stehen für je sechs Monate (vom 2. Jänner bis 28. Juni und vom 3. Juli bis 28. Dezember 2024) die Wohnmöglichkeit im Atelier und jeweils 9.000 Euro zur Verfügung. Die Reise-, Material- und die Betriebskosten, die sich aktuell auf knapp 520 Euro monatlich belaufen, müssen von den Künstlern selbst bezahlt werden.

Arbeiten werden im Folgejahr in der Stadtgalerie gezeigt

Während des Aufenthaltes haben die Stipendiaten die Gelegenheit, ein Kunstprojekt zu realisieren und die Möglichkeit, Kontakte mit der internationalen Kunstszene in Paris zu knüpfen. Die entstandenen bzw. finalisierten Arbeiten werden im darauffolgenden Jahr im Living Studio der Stadtgalerie Klagenfurt ausgestellt. Eingereicht werden können Vorhaben aus allen Bereichen der Bildenden Kunst von Künstlern, die in Kärnten geboren und/oder tätig sind. Ein Alterslimit gibt es nicht.