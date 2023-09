Am Heiligengeistplatz

Plakat kündigt neuen "dm" für Klagen­furter Innenstadt an

Heiligengeistplatz - Ab 14. September soll am Heiligengeistplatz in Klagenfurt eine neue "dm"-Filiale eröffnen. Am Gebäude dort, das aktuell immer noch renoviert wird, hängt jedenfalls ein riesiges Plakat, das die neue Filiale ankündigt.