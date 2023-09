Jetzt Termin vereinbaren "Sommer-Floh­markt" bei Silvia: Finde dein Braut­kleid zwischen 200 und 600 Euro! Villach - Bräute to be aufgepasst: Im Brautatelier Silvia gibt es im Juni einen "Sommer-Flohmarkt" voller Brautkleider schon ab 200 Euro! Jetzt Termin vereinbaren und zuschlagen! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (310 Wörter) Werbung Bequeme, aber schöne Schuhe, Brautjungfernkleider, Klebe-BHs und natürlich traumhafte Brautkleider warten auf euch - und das zu einem unschlagbaren Preis! © Brautatelier Silvia

Du willst bald heiraten? Dann ist es höchste Zeit für deinen Traum in Weiß! Oder Creme, oder Beige … im Brautatelier Silvia findest du alles! Hier gibt’s die neusten und modernsten Kollektionen aus der Brautmode, doch was passiert mit den wunderschönen Stücken, die aus den “alten” Kollektionen übrig bleiben? Diese werden jetzt im Juni zu unschlagbaren “Flohmarkt”-Preisen angeboten! Jetzt Termin mit dem Stichwort “Sommer-SALE” vereinbaren!*

Jetzt auf Schnäppchenjagd gehen!

Zukünftige Bräute sollten im Juni unbedingt im Brautatelier Silvia vorbeischauen! Dort gibt es nämlich im Sommer einen “Brautkleider-Flohmarkt”, bei denen du Stücke von 200 bis 600 Euro finden kannst! Und das Beste: Du kannst sie direkt und ohne Wartezeit mit nach Hause nehmen! Also schnapp dir eine Begleitung, vereinbare einen Termin mit dem Stichwort “Sommer-SALE” und komm in die Maria-Gailer-Straße 38 und geht gemeinsam auf Schnäppchenjagd! Gerne kannst du natürlich auch einen “normalen” Termin buchen, bei dem dir die neuste Kollektion und alle Stücke über 600 Euro gezeigt werden! Du kannst, je nach Budget, also frei wählen!

Silvia ist das ganze Jahr für die Bräute da!

Egal ob Sale oder nicht, die Stücke bei Silvia lassen sich wirklich sehen: “Wir haben kleine Größen, Übergrößen, klassisch lange, aber auch neckisch kurze Brautkleider, Spitze, Satin, Glitzer und vieles mehr. Die Farbpalette ist riesig und erstreckt sich über Elfenbein, über Creme bis hin zu einem Zartrosa oder Perlweiß”, schwärmt Brautmodeexpertin Silvia Hasberger. Ein Mega-Bonus: Jedes Kleid vom Brautatelier Silvia wird exakt nach den Maßen der Braut angefertigt – Ärger mit Umtausch oder falschem Sitz können so ausgespart werden! On top gibt es eine herzliche Beratung von Silvia und einen Prosecco zur Auflockerung!

*Wenn ihr lieber dem neusten Trend folgen wollt und etwas mehr Budget habt, könnt ihr natürlich auch gerne einen normalen Termin vereinbaren!