Jetzt mitmachen und genießen "Ma guat": Gewinne ein Essen mit deinen Freunden im Hofbräu! Klagenfurt - Ein knuspriges Schnitzel, saftige Kasnudel und dazu ein kühles Bier: So lässt sich ein typisch bayrischer Abend genießen! Um den Sommer gebührend einzuläuten, verlost das Hofbräu insgesamt drei Hammer-Preise! Ein Abendessen für vier Personen für den Gewinner, ein Abendessen für Zwei für den zweiten Platz und zwei gratis Krügerl Bier für den dritten Platz! Jetzt mitmachen und genießen! von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (730 Wörter) Werbung Jetzt mitmachen und einen Genuss-Abend mit deinen Freunden gewinnen! © Hofbräu Klagenfurt

Ein schattiger Biergarten, gschmackiges Essen, ein kühles Bier und gute Gesellschaft: Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Das und vieles mehr erwartet dich beim Hofbräu zum Lindwurm mitten in der Klagenfurter Innenstadt! Wer jetzt beim großen Hofbräu-Gewinnspiel mitmacht, kann das alles hautnah erleben!

Gewinnspiel Platz: Ein Abendessen für vier Personen* Platz: Ein Abendessen für zwei Personen* Platz: Zwei kühle Krügerl Bier nach Wahl! *Genießt gemeinsam jeweils eine Hauptspeise und ein Getränk eurer Wahl! Mitmachen ist einfach: Einfach den Facebook-Beitrag liken und die Freunde markieren, die mit dir die bayrischen Köstlichkeiten genießen dürfen!

Noch mehr Gewinner im Juni!

Im Hofbräu wird die bayrische Tradition im schönen Kärntnerland gelebt und Gäste werden zu Freunden, die bleiben. Chef Philipp Landl, der sein Herzblut in das Lokal gesteckt hat, lädt Einheimische und Weitgereiste herzlich ein: „Lasst euch vom bayrischen Charme, der Münchner Wirtshauskultur und der Klagenfurter Gastfreundlichkeit verzaubern“. Im Juni hat sich der Chef für deine Gäste was besonderes überlegt: Wer beim 5-Minuten-Gewinnspiel kein Glück hat, kann einfach der Hofbräu-Seite folgen! Dort werden im Juni jede Woche weitere Gewinne verlost!

Chef Philipp Landl, hat sein Herzblut in das Lokal gesteckt. © Hofbräu Klagenfurt

Täglich neue Mittagsgerichte!

Ein bemerkenswerter Tipp im Hofbräu: Ein besonderer Fokus wird hier vor allem auf die Mittagsmenüs gelegt: Täglich frisch und mit täglich wechselnden Gerichten wird es hier nie fad und man wird immer wieder überrascht! Wer es in der Mittagspause nicht schafft, ist dafür herzlich zum After-Work-Bier eingeladen! Übrigens egal zu welcher Jahreszeit! Im Winter kann man es sich in der kuschligen Stube gemütlich machen und im Sommer wartet ein schattiger Biergarten mit bis zu 100 Sitzplätzen! Auch für geschlossene Gesellschaften gibt es einen extra Platz im Stüberl. Philipp Landl, der das Hofbräu seit Oktober 2019 führt, hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Gast ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen. Unterstützt wird er dabei von seinem jungen, dynamischen Team, das all eure Wünsche erfüllt!

Genuss mitten in der Innenstadt!

Doch nicht nur am Donnerstag ist das Hofbräu einen Besuch wert! Mitten in der Klagenfurter Innenstadt, mit Blick auf das Klagenfurter Wahrzeichen ist es gut mit Bus, Auto oder zu Fuß zu erreichen. Der Busbahnhof Heiligengeistplatz befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt und für Autofahrer bietet sich die Lindwurm-Garage sowie die Kurzparkzone in der gesamten Innenstadt an. Doch genug der großen Worte und hin zur wichtigsten Frage: Was gibt es zum Schmausen? „Wir bieten unseren Gästen bayrische Spezialitäten wie Weißwurst, Obatzda und Brezen sowie traditionelle, österreichische Gerichte“, schwärmt der Chef, der selbst ein leidenschaftlicher Koch ist. Im Hofbräu schmeckt es einfach!

Öffnungszeiten Montag bis Dienstag, 11.30 bis 22.30 Uhr Donnerstag bis Sonntag, 11.30 bis 22.30 Uhr Mittwoch RUHETAG Küche 11.30 bis 21 Uhr

Schaut vorbei! © Hofbräu Klagenfurt

