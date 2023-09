Sie wurden ausgemustert

Über 100 neue Polizisten in Kärnten ab sofort im Dienst

Kärnten - Am Mittwoch, den 31. Mai, fand am Gelände der Polizeikaserne in Krumpendorf ein großer Festakt statt. Anlass war die Ausmusterung von vier Polizeigrundausbildungslehrgängen sowie zweier Lehrgänge zu dienstführenden Beamten.

von Phillip Plattner