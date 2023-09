"I leb' für mein' Verein!" Lose für Sport­vereine: Billa-Aktion bringt unglaubliches Ergebnis Kärnten - Unter dem Leitsatz "I leb‘ für mein‘ Verein!" hat BILLA im Frühjahr eine landesweite Kampagne ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die heimischen Amateurvereine zu unterstützen. Bei jedem Einkauf konnten Lose gesammelt werden, 20,4 Millionen waren es schlussendlich insgesamt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) Die Mädels der Soccer Girl Academy Kärnten aus Ferlach haben im Rahmen der Aktion fleißig Lose gesammelt. © Soccer Girl Academy Kärnten

Von März bis Mai konnte man bei jedem Einkauf bei “BILLA” und “BILLA Plus” Lose für die Amateursportvereine sammeln, die diese dann gegen Prämien eintauschen können. In ganz Österreich haben über 5.110 Sportvereine mitgemacht und sich fürs Lose-Sammeln registriert. In Kärnten waren es 424 Vereine. Besonders fleißige Sammler waren die Soccer Girl Academy Kärnten aus Ferlach mit 22.586 Losen, der Sportverein Rothenthurn mit 25.958 Losen und der Sportverein Kraig mit 17.348 Losen.

“Konnten unglaubliche Anzahl an Losen sammeln”

“Wir konnten mit der Hilfe der Eltern, Omas und Opas, der Schulfreunde der Mädchen und der vielen Fans eine unglaubliche Anzahl an Losen sammeln und so hochwertiges Trainingsequipment erwerben”, meint Gerhard Markun, Obmann und Gründer der Soccer Girl Academy. Auch Kurt Aschbacher, Billa-Vertriebsdirektor in Kärnten, zeigt sich erfreut: “Viele Menschen begeistern sich österreichweit für Sportvereine und beweisen tagtäglich, dass mit Teamwork Großes geschaffen werden kann. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich die Lieblingsvereine im Rahmen der BILLA-Aktion engagiert haben.”

Bereits 18.790 Prämien bestellt

Noch bis 3. Juni können die Vereine ihre gesammelten Lose nun gegen Prämien wie Sporttrikots, Trainer- und Fitness-Equipment, Vereinsausstattungen bis hin zum Turnierkicker oder einen Smart-TV eintauschen. 18.790 Prämien wurden bisher von den österreichischen Vereinen schon bestellt.