Ausweichmanöver in letzter Sekunde Unfall: Steirerin (32) landete mit Auto in Mais­acker Feldbach - Die Suche nach ihrer Sonnenbrille wurde einer 32-Jährigen am Mittwochnachmittag zum Verhängnis. Denn dadurch bemerkte sie die Fahrzeugkolonne vor ihr zu spät. Bei einem Ausweichmanöver stürzte sie mit ihrem Wagen über eine Böschung und landete in einem Maisacker. von Tanja Janschitz

Eine 35-jährige Lenkerin wollte am Mittwochnachmittag, dem 31. Mai 2023, auf der B66 Gleichenberger Straße nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie dazu ihr Fahrzeug anhalten. Auch eine nachfolgende Lenkerin aus Wien konnte ihr Auto ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen. Nicht so die 32-jährige Unfalllenkerin.

Sonnenbrille gesucht

“Die Frau war laut eigenen Angaben mit der Suche nach ihrer Sonnenbrille beschäftigt”, berichten die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark. Dadurch bemerkte sie die Fahrzeugkolonne zu spät, bremste und verriss das Steuer nach rechts. “Sie stürzte mit ihrem Wagen über eine Böschung in einen angrenzenden Maisacker”, so die Polizisten. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Abklärung in das LKH Feldbach gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.