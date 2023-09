Wurde ins UKH geflogen

Tragischer Unfall in Bären­schützklamm: Mann stürzte fünf Meter in die Tiefe

Pernegg an der Mur/Bruck-Mürzzuschlag - Ein 39-Jähriger rutschte am Mittwochnachmittag, den 31. Mai 2023, bei Arbeiten in der Bärenschützklamm ab und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Er wurde ins UKH Graz geflogen.

