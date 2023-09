Wilde Szenen Klagenfurterin (22) biss und bestahl eigene Mutter Klagenfurt - Bei dem Versuch, ihrer Mutter die Brieftasche zu stehlen, biss eine 22-jährige Klagenfurterin zu. Im Anschluss schnappte sie sich das gesamte Bargeld und flüchtete durchs Fenster. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Klagenfurt ab. Dort versuchte eine 22-jährige Frau gegen 1.30 Uhr morgens an die Brieftasche ihrer 49-jährigen Mutter zu gelangen. Diese versuchte wiederum, dies zu verhindern, und ein Gerangel brach vom Zaun. “Dabei schlug die junge Frau wild um sich und biss mehrmals in die Unterarme der Mutter”, erklärt die Polizei.

Durchs Fenster geflüchtet

So kam sie schließlich endgültig an die Brieftasche und entwendete das gesamte Bargeld. Anschließend flüchtete sie durch das Fenster der Erdgeschosswohnung ins Freie. “Gegen die Beschuldigte wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen”, so die Beamten. Sie wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.