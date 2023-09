8. Juli Augartenfest 2023: Datum steht fest Graz - Das Augartenfest geht in die nächste Runde. Am 8. Juli wird der Grazer Park zum Festival für Jung und Alt. Es wird verschiedene Programmpunkte geben. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Montage: pexels-wendy wei/5min.at

Das Augartenfest hat schon seit Jahren Tradition. Während der Bauarbeiten der Augartenbucht musste das Event 2019 einmal in den Volksgarten verlegt werden, aber auch dort versammelte sich reichlich Publikum. Und auch heuer ist es wieder so weit: Am 8. Juli gibt es im Augarten Programm für Groß und Klein. Bereits am Nachmittag wird es einige Attraktionen für Familien und Kinder geben. Auf zwei Bühnen werden verschiedene Acts für die musikalische Umrahmung sorgen. Vom Veranstalter wurden bereits die Alpen Yetis angekündigt.