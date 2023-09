Kurioser Einsatz

Einge­sperrt: 43-Jähriger stürzte auf Flucht vor Ex-Frau vom Balkon

Klagenfurt - Dramatische Szenen spielten sich am späten Mittwochabend in einer Wohnung in Klagenfurt ab. Ein 43-jähriger Mann versuchte seiner Ex-Frau zu entkommen. Bei dem Versuch, über den Balkon zu klettern, stürzte er aus dem 2. Stock ab.

