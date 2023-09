Klartext Die Prognose zeigt: Was braucht das Pflegepersonal? Steiermark - Bei der Sitzung des Pflegebeirats am 31. Mai 2023 im Grazer Landhaus wurde von der EPIG GmbH, Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit, der zweite Teil der Pflegepersonalbedarfsprognose für die Steiermark bis zum Jahr 2030 vorgestellt. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (318 Wörter) Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (M.) mit Soziallandesrätin Doris Kampus und Wolfgang Habacher (EPIG GmbH) © Land Steiermark/Binder

Die Erhebung basiert auf dem Personalstand des Jahres 2021. Damals waren 27.227 Personen in der Pflege über alle Bereiche hinweg in der Steiermark tätig. Ziel der Studie ist es, den notwendigen Personalaufbau bis zum Jahr 2030 aufzuzeigen. Sie geht daher von einer Entwicklung des bestehenden Personals unter Einfluss von diversen Faktoren wie Pensionierungen, Berufsausstiegen aus. Gleichzeitig erhebt sie einen Mehrbedarf.

Die Ergebnisse

12.251 Personen würde es in der Pflege benötigen. Dieser Bedarf setzt sich aus 8.022 Personen zusammen, die bis 2030 ausscheiden und einem Mehrbedarf von 4.229 Personen. Der jährliche Bedarf an Berufseinsteigern wird mit 1.360 Personen bis ins Jahr 2030 angegeben. Das ergibt die Notwendigkeit von rund 1.565 Ausbildungsplätzen pro Jahr. Derzeit stehen rund 1.360 Plätze, inklusive FH, in den Ausbildungseinrichtungen des Landes Steiermark pro Jahr zur Verfügung. Des Weiteren bieten private Ausbildungsträger ebenso jährlich zwischen 300 und 500 Ausbildungsplätze in den Gesundheits- und Sozialberufen an.

Empfehlungen der EPIG

Die Bewerber, Absolventen sowie jene, die aus dem Beruf ausscheiden, sollen eingehender beobachtet werden. Auch ein eigenes Berufsverzeichnisregister wäre aus Sicht der Studienautoren wünschenswert. Die Pflege als Beruf soll attraktiver präsentiert werden. Verbesserte Digitalisierungsangebote sollen das Arbeiten erleichtern. Die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen, der mobilen Pflege der Kurzeitpflege sind weitere Kriterien, die verbessert werden sollen.

Die Pflege soll aufgewertet werden

“Das Berufsbild gilt es zu stärken, denn wir sprechen viel zu wenig über die Professionalität der Ausbildung und über den Stellenwert innerhalb des medizinischen und sozialen Aufgabenfeldes”, so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. “Die Ergebnisse der Studie sind keine große Überraschung. Allen ist klar, dass es im Pflege- und Sozialbereich einen großen Personalbedarf gibt”, betont Soziallandesrätin Doris Kampus ergänzend. „Entscheidend wird sein, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern: Das reicht von der Dienstplansicherheit über das Ausüben von Tätigkeiten entsprechend der jeweiligen Ausbildung bis hin zur Unterstützung durch entlastende Hilfsdienste und höhere Gehälter“, so betont auch Sandra Krautwaschl den dringenden Handlungsbedarf.