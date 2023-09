Zusätzlich winken tolle Rabatte! Nicht nur für den Notfall: Apotheke Spielberg ist für Sie beim Grand-Prix in Bereit­schaft Spielberg - Auch die Apotheke Spielberg bereitet sich auf das bevorstehende Grand Prix-Wochenende vor: Ob apothekenspezifische Sonnenschutzmittel, individuelle Beratung oder Bereitstellung von Medikamenten - das Team der Apotheke Spielberg ist bestens gerüstet. Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten versieht die Apotheke Spielberg in der Nacht des Grand Prixs von Freitag auf Samstag Bereitschaftsdienst. Außerdem: Sichern Sie sich vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2023 einen Rabatt von 15 Prozent Preisnachlass auf ein Produkt Ihrer Wahl*. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) Werbung © KK

Das Grand Prix-Wochenende steht schon bald vor der Tür und tausende Besucher werden für das Motorsport-Event anreisen. Aber keine Sorge – die Apotheke Spielberg hat alles, was man für so ein Großevent braucht. “Neben unseren regulären Öffnungszeiten versieht die Apotheke Spielberg in der Nacht von Freitag auf Samstag Bereitschaftsdienst, außerdem gibt es ein Grand-Prix-Package”, erklärt der Apotheker Dr. Mag. Christoph Mayr. Seit nunmehr einem Jahr leitet der erfahrene Fachmann die Apotheke Spielberg. Dieses Jahr wird daher nicht nur das einjährige Jubiläum unter neuer Leitung, sondern auch das 30-jährige Bestehen der Apotheke gefeiert.

Diese Rabatte & Vorteile warten auf Sie Zum Dank an alle Kunden gibt es ein tolles Angebot: Vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2023 erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent auf ein Produkt Ihrer Wahl*. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich mit hochwertigen Gesundheitsprodukten und apothekenspezifischen Kosmetika einzudecken. Darüber hinaus gibt es ein weiteres attraktives Angebot: Vom 15. Juni bis zum 15. Juli 2023 erhalten Sie beim Kauf eines Bepanthen Schaumsprays einen Preisnachlass von 3 Euro. Aber es geht noch weiter: Fragen Sie beim nächsten Besuch nach den exklusiven Vorteilen als Stammkunde! *mit Ausnahme von Rezeptgebühren und rezeptpflichtigen Arzneimitteln, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Lassen Sie sich beraten

Das Wichtigste darf nicht fehlen: Kunden der Apotheke Spielberg profitieren auch von kompetenter und individueller Beratung, unabhängig davon, ob es sich um schulmedizinische oder komplementärmedizinische Fragen handelt. “Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Anliegen und freuen uns auf Ihren Besuch in der Apotheke”, betont Dr. Mag. Christoph Mayr.

Öffnungszeiten Montag, Mittwoch & Donnerstag: 8 Uhr bis 12.30 Uhr & 14.30 bis 18 Uhr Dienstag und Freitag: 8 Uhr bis 12.30 Uhr & 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr Samstag: 8 Uhr bis 12 Uhr Von Freitag , den 30.Juni auf Samstag, den 1. Juli hat die Apotheke Spielberg zusätzlich Bereitschaftsdienst.

PS: Am 26.Juni ist Tag der Apotheker!

© KK © KK © KK © KK

Bald können Sie auch online bestellen

Es soll noch einfacher werden: “Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres einen Online-Shop einzuführen. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, bequem von zu Hause aus einzukaufen und von den Vorteilen des Online-Shoppings zu profitieren”, freut sich das Team der Apotheke Spielberg.