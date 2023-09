Urban-Gardening-Projekt Barrierefreies Hoch­beet sorgt in Wern­berg für Begeisterung Wernberg - Wie cool ist das denn? Studierende der Fachhochschule Kärnten unterstützten das Team der Praxis "Querkopf" beim Aufbau des ersten barrierefreien Hochbeetes am Standort Wernberg. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) #GOODNews © keni.photo

Die Zweigstelle der Gemeinschaftspraxis Querkopf in Wernberg hat im Rahmen des Senioren-Projektes “Do fühl ma uns wohl” den Einsatz von Urban-Gardening-Aktivitäten für etabliert. “Als wir bemerkt haben, wie groß das Interesse von Seniorinnen und Senioren an der wertfreien Arbeit im Garten ist, war uns sofort klar: Wir bauen eigene Hochbeete. Wichtig war uns dabei, alle Altersklassen bestmöglich zu integrieren, weshalb wir uns für den Entwurf eines barrierefreien Hochbeetes entschieden haben. So können auch Personen im Rollstuhl oder mit Rollator vom Seniorenheim nebenan uneingeschränkt an der Gartenarbeit teilnehmen”, so Praxis-Leiterin Stefanie Egger. Aber auch Kinder und Jugendlichen arbeiten im und am Therapiegarten. Das „Querbeet“ bietet Platz für zwei Rollstühle und wurde von Mitarbeiter Stefan Bergner geplant und entworfen. Sämtliche Materialien wurden nachhaltig ausgewählt, zum Teil gab es auch Spenden von umliegenden Firmen.