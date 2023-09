HSG Holding Graz Vertrag verlängert: Trainer Rene Kramer startet in seine dritte Saison Graz - Für Rene Kramer geht es beim HSG Holding Graz in die Verlängerung. Zumindest zwei weitere Jahre soll er seine Position weiterführen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Jeppe Smed Nielsen

Die HSG Holding Graz verlängert mit Trainer Rene Kramer um zwei weitere Jahre. “Damit setzt man den gemeinsamen Weg, bei dem man sich mit einer Mischung aus Grazer Eigenbauspielern und der langfristigen Bindung von einzelnen Legionären in der heimischen Liga etablieren möchte, fort”, so der HSG. Der gebürtige Brucker startet dank der Verlängerung in seine dritte Saison bei der HSG Holding Graz.

Viele gemeinsame Ziele

„Auch wenn wir in dieser Saison leider das ZTE HLA Meisterliga Viertelfinale verpasst habe, war für uns klar, dass wir mit Rene Kramer auch in der kommenden Saison weiterarbeiten möchten. Wir haben uns viele Ziele gesetzt, die wir gemeinsam erreichen möchten. Wir freuen uns, dass Rene das gleich wie wir sieht und sich dazu entschieden hat, auch in den kommenden beiden Saisonen als unser ZTE HLA Meisterliga Trainer am Parkett zu stehen.“, so HSG Holding Graz Clubmanager Michael Schweighofer.