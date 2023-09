Darum ertönte die Sirene

Alarmanlage löste Groß­einsatz in Spittaler Innen­stadt aus

Spittal an der Drau - Sirenenalarm: 42 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Olsach-Molzbichl, St. Peter und Spittal an der Drau rückten am frühen Donnerstagmorgen in die Spittaler Innenstadt aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (143 Wörter)